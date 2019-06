Cetara, la magia della Dispensa “Armatore”: pranzo, cena o aperitivo sotto gli archi – VIDEO

Abbiamo avuto il piacere di provare un luogo nuovo, caratteristico e assolutamente affascinante. Stiamo parlando della “Dispensa Armatore” a Cetara. Un luogo unico nel suo genere: il locale, infatti, sorge proprio sotto gli archi dello splendido borgo della Costiera Amalfitana. E’ il luogo dove prendono vita le ricette e i segreti dello Zingaro di Mare.

Pranzo, Cena e Aperitivo, i tre momenti magici della Dispensa dello Zingaro di Mare, hanno assolutamente un altro sapore consumati in un posto così bello. L’azienda lavora da sempre nel rispetto dell’ecosistema marino: ogni anno vengono assegnate delle quote pesca di tonno rosso per ciascuna barca. La sostenibilità è un ideale comune della flotta di Armatore: “Siamo fieri di praticare una delle tecniche di pesca più controllata al mondo”.

Una filiera cortissima che consiste, difatti, nel lavorare il pescato entro poche ore. Diversi sono stati i premi ricevuti dall’azienda: uno degli ultimi in ordine di tempo, il riconoscimento relativo al packaging, risultato essere il più originale durante la kermesse di Londra IFE – The International Food & Drink Event, il “Best Brand Extension or Limited Edition”.

“Il nostro segreto è la filiera corta: pesca, produzione e tavola”, ci ha detto la bella Angela. Lo chef Landolfi, uno dei principali fautori del successo della Dispensa, ci ha rivelato: “Cuciniamo tutti prodotti pescati da noi, dalle alici sotto sale, sott’olio, bottarga, colatura di alici e così via”.