Cetara, festeggiamenti di San Pietro: programma e corse via mare

Il 28, 29 e 30 giugno Cetara festeggia il suo protettore San Pietro Apostolo. Partono domani le celebrazioni della vigilia, mentre sabato ci sarà la solenne processione, in programma alle 20, che seguirà la solenne messa celebrata dal Vescovo dell’Arcidiocesi Amalfi-Cava de’Tirreni, Mons. Orazio Soricelli. Il tradizionale spettacolo pirotecnico e la caratteristica processione, richiamano nel borgo marinaro un importante presenza di persone, si parla infatti di circa 10mila presenze nella sola serata del 29 giugno. L’Amministrazione comunale proporrà nuovamente il piano di mobilità sostenibile, sperimentato nelle ultime annate. Il sistema prevede un potenziamento del trasporto via mare, con corse regolari a cura della Travelmar che partiranno da Piazza della Concordia (all’andata) dalle 18,30, con intervalli di ogni quarto d’ora, fino alle 23,00. Il ritorno è invece previsto da Cetara, molo di terra (Madonnina), dalle ore 00,30 e, a seguire, fino a smaltimento dei passeggeri.

Programma

Venerdì 28 giugno: La vigilia della Festa

ore 10,00 – Chiesa di San Pietro Apostolo. Preghiera per i caduti del mare. Sul porto: suono del “silenzio” e deposizione Corona in mare per i caduti in guerra. (Con motovedetta della Capitaneria di Porto di Salerno).

ore 19,00 – Eucarestia della Vigilia nella Solennità dei SS. Pietro e Paolo. Processione Eucaristica per le strade cittadine.

ore 20,00 – Processione del “Corpus Domini” per le vie cittadine.

A seguire, in Piazza San Francesco, esibizione del Premiato Concerto Musicale “Città di Gioia del Colle”, diretto dal M° Rocco Eletto.

Sabato 29 giugno: Il Giorno della Festa

ore 11,00 – Messa solenne celebrata dal S.E. Mons. Orazio Soricelli.

ore 19,00 – Eucarestia con i portatori e solenne processione per le vie del paese, con il venerato simulacro di San Pietro. Al rientro in Chiesa canto del “Te Deum”.

ore 24,00 – Spettacolo fuochi pirotecnici.

Domenica 30 giugno: Teatri in Blu

ore 17,30 – “Barbonaggio Teatrale” a Largo Marina con Ippolito Chiarello

ore 21,30 – A Piazzetta Torre lo spettacolo “Storia di un uomo e la sua ombra (Mannaggia ‘a morte)” con Giuseppe Semeraro, Dario Cadei, Leone Marco Bartolo (Ingresso gratuito)