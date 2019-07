Cetara festeggia San Pietro Apostolo. Ecco il programma eventi delle prossime serate

I festeggiamenti per il santo patrono di Cetara continuano. Dopo le manifestazioni di ieri, questa sera nella cittadina della Costiera Amalfitana, si terrà la Santa Messa di San Pietro Apostolo e la processione.

Programma per stasera:

ore 19,00 – Eucarestia con i portatori e solenne processione per le vie del paese, con il venerato simulacro di San Pietro. Al rientro in Chiesa canto del “Te Deum”. ore 24,00 – Spettacolo fuochi pirotecnici.

Come gli scorsi anni il sindaco ha disposto un’ordinanza per regolamentare il traffico. (potrai leggerla alla fine dell’articolo).

Sono state potenziate le regolari corse di trasporto marittimo a cura della società Travelmar con la seguente articolazione:

Andata: da Piazza della Concordia, dalle ore 18,30, ogni quarto d’ora, fino alle 23,00. Ritorno: da Cetara, molo di terra (Madonnina), dalle ore 00,30 e, a seguire, fino a smaltimento dei passeggeri.

I festeggiamenti di San Pietro Apostolo, a Cetara, sono da sempre un momento di grande festa, un evento non solo religioso tra riti solenni e processioni ma un’occasione per divertirsi e stare insieme grazie anche agli spettacoli teatrali e l’atteso appuntamento con i fuochi pirotecnici.

I festeggiamenti si concluderanno domenica 30 con la rassegna Teatri in Blu a cura di Erre Teatro. In programma diversi spettacoli teatrali nei luoghi di interesse cittadino:

ore 17,30, presso Largo Marina in scesa “Barbonaggio Teatrale” con Ippolito Chiarello.

ore 21,30, in piazzetta Torre “Storia di un uomo e della sua ombra (mannaggia ‘a morte)” con Giuseppe Semeraro, Dario Cadei, Leone Marco Bartolo, musiche originali eseguite dal vivo di Leone Marco Bartolo, regia Giuseppe Semeraro.