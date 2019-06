Cetara, festa di San Pietro Apostolo: disposizioni per il traffico e la sosta il 29 giugno

A partire dalla sera di sabato 29 giugno, in occasione della festa di San Pietro Apostolo a Cetara, sono state varate delle disposizioni per il traffico e la sosta, sulla Statale Amalfitana 163, in vista dei fuochi pirotecnici di mezzanotte. Da località Fuenti fino ad Erchie, nel comune di Maiori, vigerà il divieto di sosta con rimozione carro gru, per evitare il parcheggio incontrollato e il blocco del traffico. Dalle 21 di sabato 29, fino alle 2 di domenica 30, per favorire il deflusso dei visitatori, è stato disposto il divieto di accesso sulla Statale 163, in direzione Amalfi, dal bivio di Raito, nel Comune di Vietri sul Mare, fino a Cetara, al Corso Umberto I.

Nella direzione opposta invece, a partire dalle ore 22 del 29 giugno, fino alle 2 del 30, è stato imposto il divieto di transito per tutti i veicoli sulla Statale 163 Amalfitana, in direzione Maiori-Cetara. Inoltre, in considerazione dello scarsa capacità dei parcheggi sul territorio comunale, chi proviene da Salerno, in auto o moto, potrà sostare a Cetara, fino ad esaurimento posti. A chi proviene da Amalfi, invece, si consiglia di utilizzare i parcheggi privati, in località Erchie, e fruire della navetta per raggiungere il paese. L’ultima corsa del trasporto pubblico SITA subirà invece una deviazione (via Nocera – Valico di Chiunzi), per evitare l’attraversamento nel borgo costiero.

L’attesa del momento clou della serata e l’ammirazione dello spettacolo pirotecnico avverrà in massima sicurezza, con Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Provinciale, Corpo Forestale e Polizia Municipale di Maiori e Cetara a garantire l’ordine pubblico. Verrà attuato, un rigoroso servizio di controllo della Statale 163 Amalfitana ed inoltre sarà vietato l’uso di bottiglie e bicchieri in vetro. Grazie alla collaborazione di tutte le forze dell’ordine e dei nuclei di protezione Civile della Costa d’Amalfi, si opererà per evitare il blocco della viabilità della Statale amalfitana.