Our artists Filuccio and his son Benvenuto while creating the typical donkey of #Positano, used for heavy loads on the stairs of Positano 😍🔝 Questo il post sul seguitissimo profilo instagram e sulla pagina Facebook di Ceramica Assunta che vi invitiamo a seguire

Ceramica Assunta di Positano, ecco la vera arte dalla magia delle mani di Filuccio.

L’ultima opera virale . L’asinello tipico della ceramica della Costa d’ Amalfi . Una storia che si perde nel passato quella della Ceramica Assunta di Positano, fatta da persone oneste e competenti, con un artigianato di grande valore e con un legame con la Storia della Costiera amalfitana. Qui la grande artista Irene Kowaliska, alla quale la ceramica vietrese deve un grande tributo, visse la sua tormentata storia d’amore col grande Armin Wegner, ufficiale tedesco coraggioso che denunciò i crimini armeni e fece una storica lettera – denuncia a Hitler. La Storia continua con grandi veri artigiani