C’era una volta a Positano. L’affascinante romanzo di Fabrizio Sabelli che dura 70 anni

Positano, Costiera amalfitana . “Maledetto paese. Maledette scale..Lo chiamano il Villaggio Verticale!” L’incipit del romanzo di Sabelli è intrigante e molto realistico, oltre che divertente, ti immerge “ex abrupto” nella dimensione della “Città Verticale”, come è stata definita da un famoso pittore nel Novecento. Tre anni fa ci siamo incontrati con Sabelli a Fornillo e ci parlò di un film su Positano ( leggi qui ) . Da quella sceneggiatura abbiamo ritrovato solo “Villa Chimera”, questo è un romanzo intrigante e coinvolgente che ti accompagna per le scale ed i vicoli della cittadina della Costa d’ Amalfi .Michael Butler, all’inizio del romanzo, ha avuto un impatto non tanto positivo con i positanesi apparentemente, ma entra subito in empatia col lettore “Mi avevano detto due rampe.. due rampe di 210 scalini” “I positanesi sono bugiardi.. ma lo fan a fin di bene”. Non sappiamo gli altri , ma a noi questo romanzo , come si pone, piace molto e coinvolge. Viene voglia di leggerlo fino alla fine, anche perchè riconosciamo il nostro paese, i personaggi, l’atmosfera che ne ha fatto un paese unico al mondo.

C’è una Positano d’altri tempi, con angoli di grande ilarità, ma veri in un certo senso, come il congresso nazionale dei “fancazzisti” , che descrive bene un’epoca che un pò richiama la Positano dei “Leoni al sole”. Ma il romanzo va letto ed esplorato, come Positano, rivela misteri e segreti, come quelli di Villa Chimera.

“Non sono uno scrittore, ma un raccontatore – dice a Maria Rosaria Manzini, vice presidente dell’associazione Posidonia, che mantiene aperta la biblioteca comunale -, prima di presentare il libro vorrei che la gente lo leggesse così più che una presentazione , dove si vendono libri, mi piacerebbe che ci sia un incontro fra amici per parlare di una storia che dura da 70 anni”

“E’ un libro interessante, pieno di dettagli, anche allegro e ironico, pieno di vivacità di un autore che conosce bene i personaggi ed il territorio, lo presenteremo dopo l’estate, sarà un bel momento di confronto”, dice il vice presidente di Posidonia Maria Rosaria Manzini”

L’anima di Positano è il protagonista principale di questo racconto “Ciò che non si può teorizzare, si deve narrare..”, recita la postfazione.

” C’era una volta a Positano” è dedicato a Celeste, Ferdinando, Felice, Guido,Martine, Peppe, Nando, Enzo, Mimì, Salvatore e Michele. Li riconosciamo, ci riconosciamo.

L’AUTORE

Sabelli, antropologo economista, ha insegnato in Svizzera alla Facoltà di Lettere dell’ Università di Neuchâtel all ‘ Institut Developpemt dell’ Università di Ginevra, alla Facoltà scienze Comunicazione di Lugano e in altri atenei europei. Ha pubblicato diversi saggi. Per Alpes ha pubblicato ” Le pezze a colori a Trastevere” “2017.

LA COPERTINA

L’illustrazione della copertina è di Martine Lefevre.

C’era una volta a Positano – Collana La Luna e il Tasso. Euro 13,00.

Per le librerie bisogna chiedere le copie direttamente alla casa editrice

Sul libro anche un bel post di Massimo Capodanno