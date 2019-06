E’ arrivato anche il fantasista originario di Prato Ighli Vannucchi per rendere omaggio alla Salernitana il giorno del centenario del club granata. Il trequartista classe ’77 ha deciso di rilassarsi in Costiera Amalfitana e ha fatto tappa al Beach Bar Ferdinando a Positano.

Vannucchi non è solo un giocatore dal grande estro, ma è diventato un idolo per i nostalgici e i più giovani grazie alla sua simpatia dilagante. Ha voluto partecipare all’evento per celebrare la Salernitana, squadra che difatti l’ha portato in Serie A: nel 1998 venne acquistato dalla Lucchese dal presidente Aliberti. Il meglio in granata lo fece vedere nei successivi due anni, prima di approdare al Venezia.

Ricordiamo che alle ore 18 al Duomo, sarà celebrata una Messa in suffragio di tutti i tifosi della Salernitana volati in cielo. Alle ore 19,20 il corteo partirà dallo stadio Vestuti e si muoverà nel cuore del centro storico, scenografia mozzafiato davanti a Palazzo Genovese. Dopo la sosta a via Mercanti, ex Corso Umberto I, civico 67 dove tutto ebbe inizio, gli ultras si trasferiranno a Largo Campo (sarà offerto anche un buffet ai presenti) e raggiungeranno la spiaggia di Santa Teresa. Il corteo non dovrebbe più confluire a piazza della Concordia, a differenza di quanto era precedentemente trapelato.