Cava de’ Tirreni. Non si fermano i furti in appartamento, il sindaco chiede rinforzi per la sicurezza

Cava de’ Tirreni. I cittadini sono esasperati e sempre più impauriti a causa del dilagare dei furti in appartamento. I ladri agiscono soprattutto di notte sia nel centro cittadino che nelle frazioni. Il sindaco Vincenzo Servalli ha chiesto ed ottenuto dei rinforzi per il controllo della sicurezza e dell’ordine pubblico. I cittadini, stanchi di vivere nella paura, hanno organizzato da un po’ di tempo delle ronde notturne per pattugliare l’intero territorio. Le forze dell’ordine agiranno in sinergia con i privati cittadini ma li invitano, in caso di situazioni sospette, a non agire di propria iniziativa ed a non portare con sé armi, limitandosi a controllare con attenzione le varie zone e segnalare immediatamente ai numeri di emergenza ed alla pattuglia di servizio qualsiasi movimento o presenza strana.