Cava de Tirreni. Micro criminalità e rapine , i cittadini scrivono a Salvini : «Vogliamo più forze dell’ordine». Le proposte alternative: videosorveglianza e ronde

Sicurezza al collasso: tre nuovi furti in appartamento nella notte tra martedì e ieri. Tra le vittime anche un geometra del comune di Cava. I proprietari di casa siano stati narcotizzati. Dai sintomi accusati al risveglio si sarebbe arrivati al convincimento che i malviventi abbiano utilizzato dello spray soporifero. Dolori alla testa e forti capogiri, sono le segnalazioni dei derubati. I cittadini esasperati scrivono una lettera a Salvini e parte la petizione per richiedere maggiori controlli mentre sulla vicenda continua a indagare la Polizia di Stato.

Le effrazioni si sono verificate in via Sala in località San Lorenzo. I ladri sarebbero riusciti a intrufolarsi in tre appartamenti condominiali del Parco Giotto dall’esterno, arrampicandosi sulle tubature e raggiungendo agilmente i balconi al primo piano. Una volta entrati in casa hanno portato via quello che hanno potuto, in particolare oro, gioielli e denaro contate per una refurtiva stimata, al momento ancora approssimativa, di circa 10 mila euro totali. In alcuni casi sarebbero stati sottratti anche piccoli elettrodomestici e un’affettatrice da casa.

Maggiori dettagli arriveranno dagli accertamenti che in queste ore stanno conducendo gli agenti del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza di corso Palatucci, alle direttive del vicequestore aggiunto Immacolata Acconcia.

A quanto pare i ladri sono riusciti a muoversi indisturbati nelle abitazioni nonostante la presenza dei proprietari di casa, in un solo caso sono stati messi in fuga da un’anziana che se li è trovati di fronte, perché narcotizzati tramite l’utilizzo di bombolette spray. Le vittime, difatti, si sono accorte dell’avvenuto furto solo in mattinata e hanno prontamente allertato le forze dell’ordine che si sono precipitate sul posto per i rilievi del caso e raccogliere le denunce.

La situazione furti, dunque, si fa sempre più critica e – a quanto pare – le zone interessate sono sempre le stesse con un progressivo avvicinarsi al centro cittadino. I danneggiati sono determinati a vederci chiaro. Chi ha subito furti in queste ultime settimane è indignato. Proprio da questi cittadini, infatti, è partita una petizione all’indirizzo del Ministero degli Interni, della Questura di Salerno e addirittura al programma satirico di Mediaset, Striscia la Notizia.

«Tutte le iniziative deterrenti messe in atto

dalle forze dell’ordine con pattugliamenti intensi su strada nelle zone interessate non hanno portato nessun esito positivo né tantomeno alcun miglioramento – denunciano i cittadini –. Ormai viviamo in uno stato di ansia, preoccupazione e paura. Ogni minimo rumore comporta subito uno stato di allerta, avendo trasformato così quasi tutte le notti in un incubo insonne. Chiediamo quindi di avviare ogni misura idonea ed ogni provvedimento, al fine di scongiurare il ripetersi di episodi criminosi: un intervento mirato, in loco, di corpi istituzionali abilitati alla sicurezza del territorio, più specifici ed organizzati ad operare in questo particolare tipo di ambiente per la particolare dinamica dell’attività criminosa (considerato che i ladri utilizzano i boschi per i propri spostamenti). Non prendere nessuna iniziativa specifica e mirata al caso in questione comporterebbe il proseguimento