Cava de’ Tirreni, continua l’escalation di furti: ora presa di mira la frazione di San Giuseppe

Continua senza sosta l’escalation di furti a Cava de’ Tirreni. Nei giorni scorsi vi avevamo parlato di almeno tre furti avvenuti in zona San Lorenzo; furti che avvenivano sempre con le stesse modalità. Le vittime, infatti, sono state narcotizzate con lo spray apposito. Queste, solitamente si trovavano già a letto, sono state narcotizzate in modo tale da poter svaligiare casa in tutta tranquillità. Tutte le effrazioni si sono verificate in via Sala, zona San Lorenzo, al parco Giotto. Alle vittime sono state sottratte diverse cose tra cui, oro, gioielli e in alcuni casi pare anche elettrodomestici.

La situazione, però, ora vede coinvolta anche la frazione di San Giuseppe. In questi giorni, infatti, alcuni ladri sono entrati in azione svaligiando diverse abitazioni. Nella giornata di ieri la Polizia aveva arrestato due stranieri nella frazione dell’Annunziata. C’è persino chi è riuscito a mettere in fuga i malviventi, i quali spesso agiscono a volto scoperto. Tanta la paura da parte dei residenti che, come rivelammo alcuni giorni fa, hanno persino scritto al Ministro dell’Interno per cercare di trovare una soluzione. Sembra che i ladri agiscano dopo le ore 21. La Polizia continua ad indagare.