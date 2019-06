Cava de’ Tirreni, bomba carta contro l’auto di Mena Avagliano

Filomena Avagliano è nuovamente vittima di un nuovo presunto episodio di intimidazione. Una bomba carta è stata fatta esplodere stanotte sotto l’auto della dottoressa, psicologa e presidente del centro di ascolto “Resilienza” di Cava de’ Tirreni. Tra l’8 e il 9 dicembre scorso l’Avagliano, che si occupa di violenza di genere, fu infatti vittima di un episodio analogo che colpì la vettura della donna. Attualmente gli organi inquirenti stanno svolgendo le indagini.

L’Assemblea Permanente delle Donne di Salerno e Provincia ha espresso nei confronti della dottoressa, “tutta la sua solidarietà, sorellanza e prontezza ad intervenire a Mena Avagliano, che questa notte ha subito un nuovo attentato. Con una bottiglia molotov è stata danneggiata la sua auto da vigliacchi che agiscono al buio perché non hanno il coraggio delle proprie azioni. Ricordiamo che Mena Avagliano è da anni impegnata nel sociale e in politica. Se in tal modo questi ignoti vigliacchi credono di fermare chi si impegna in primis per la tutela della donna, sta sbagliando alla grande. Noi non staremo né zitte né ferme. Siamo e saremo sempre presenti nonostante le offese, le intimidazioni, le violenze spicciola perché crediamo fortemente nel nostro esserci. Assemblea Permanente delle Donne di Salerno e provincia”.