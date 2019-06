Castellammare . Violenza sessuale a 15enne, bidello lavorava in costa di Sorrento

Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Il bidello che ha violentato 15enne a Castellammare lavorava sulla costa di Sorrento. Noi ne parlammo su Positanonews Penisola Sorrentina con molta esitazione, temevamo di scadere nel gossip o di dare voce ai soliti allarmismi delle mamme.

Secondo gli investigatori, all’interno dell’istituto alberghiero «Raffaele Viviani» di Castellammare di Stabia , nella periferia di via Annunziatella, si aggirava un pedofilo. E quell’orco era il bidello, il 55enne A.L., purtroppo già in passato coinvolto in una vicenda poco chiara. Qualche anno fa, quando era in servizio in una scuola media della Penisola Sorrentina, era stato «richiamato» con una sanzione disciplinare: era stato scoperto mentre spiava le alunne in bagno.

Non una denuncia, non un allontanamento, nonostante si sapesse quanto fosse accaduto. E anche in questo caso, a Castellammare, non è stato allontanato dalla scuola, ma gli è stato indirizzato un «richiamo orale». Lui, nel frattempo, per difendersi dalle accuse ha deciso di cambiare scuola ed è stato in servizio tra il personale Ata di un altro istituto del Napoletano, praticamente fino a venerdì mattina, quando è stato arrestato per violenza sessuale aggravata ai danni di minorenni, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal gip di Torre Annunziata.