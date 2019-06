Castellammare. Teppisti con mazze distruggono chiosco della frutta al Porto a due passi dal centro storico, dove una banda di teppisti ha devastato con mazze e strumenti di fortuna il chiosco della frutta all’ingresso dell’area portuale stabiese. Immagini agghiaccianti, riprese di soppiatto da alcuni residenti, che mostrano la ferocia con quale il gruppo di adolescenti si è scagliato contro l’esercizio commerciale poco prima di mezzanotte. Minuti di follia pura, proprio di fronte piazza Orologio.

In cinque o sei giovanissimi, come mostrato dal video che sta spopolando in queste ore in rete, si adoperano per danneggiare il baracchino. Tutti sembrano avere una ventina d’anni al massimo, mentre alcuni coetanei, probabilmente della stessa comitiva, assistono più o meno passivamente al raid. Qualcuno lancia oggetti, altri controllano semplicemente che nessuno ostacoli le operazioni. In sottofondo le urla terrorizzate di una donna, probabilmente tra coloro che lavoravano ieri sera al noto chalet.

Il tutto consumatosi tra l’indifferenza più assoluta, fatta eccezione ovviamente l’improvvisata cameraman. «Non farti vedere», dice una signora alla ragazza con lo smartphone in mano. «Chiama i carabinieri», risponde quest’ultima. Al termine della violenta incursione si nota qualche giovane fare ritorno agli scooter, probabilmente per timore dell’arrivo delle forze dell’ordine, o più semplicemente perché pago per appena compiuto.