Castellammare di Stabia. Task force della Capitaneria di Porto contro la pesca abusiva ed il commercio illegale di prodotti ittici

Castellammare di Stabia. Da alcuni giorni è in atto una vera e propria task force del personale militare del nucleo di Polizia Giudiziaria della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia per contrastare il fenomeno criminale della pesca abusiva e del commercio illegale di vongole e datteri di mare. Le vongole vengono pescate, tra l’altro, in aree in cui l’acqua è molto inquinata ma nonostante questo arrivano sui banchi delle pescherie e vengono vendute a privati cittadini e a molti ristoratori, pur costituendo un serio pericolo per la salute per la possibile presenza di metalli pesanti. Le operazioni di controllo hanno avuto inizio la mattina dello scorso 26 giugno quando i militari, insieme ad alcuni responsabili dell’ASL Napoli 3 Sud U.O.V. – Settore Alimenti, hanno effettuato un blitz presso un centro stabiese di stabulazione dei mitili ed hanno sequestrato diversi quintali di vongole provenienti dalla foci del fiume Sarno, uno dei più inquinati d’Europa. E’ inoltre scattata una denuncia per i responsabili del centro. Ma le operazioni sono continuate durante la notte quando sono stati istituiti dei posti di blocco tra i comuni di Pompei e Torre Annunziata con il controllo di otto furgoni, per tre dei quali è stato riscontrato il mancato rispetto del protocollo Haccp ed i prodotti ittici trasportati non erano accompagnati dalla necessaria documentazione riguardante la tracciabilità, con l’elevazioni di sanzioni per oltre 4.000 euro ed il sequestro di più di 150 chili di prodotto ittico. La mattina del 27 giugno i controlli sono continuati con un blitz in una pescheria di Boscoreale all’interno della quale sono stati rinvenuti 30 chili di vongole sempre provenienti dalle acque tra la foce del fiume Sarno e lo scoglio di Rovigliano e che, dopo essere state analizzate, sono risultate altamente contaminate poiché contenenti delle sostanze inquinanti estremamente pericolose per la salute umane. Le vongole sono state sequestrate insieme ad altri 200 chili di prodotti ittici privi di tracciabilità, due vasche abusive per l’esposizione di astici e granchi sono state posto sotto sequestro ed il proprietario della pescheria è stato denunciato per attentato alla salute pubblica con una sanzione di 3.500 euro per il mancato rispetto della normativa Haccp. Nella notte tra il 27 ed il 28 ulteriori controlli via terra e con l’ausilio di droni che hanno permesso di monitorare la costa antistante i comuni che vanno da Torre Annunziata a Massa Lubrense. Ivan Savarese, comandante della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, fa sapere che “l’attività di controllo del territorio, dei centri di stoccaggio e di commercializzazione di prodotti ittici e dell’intera costa di competenza continuerà senza sosta anche nei prossimi giorni, al fine di stanare coloro che, senza scrupoli e al solo fine di lucro, mettono a repentaglio la salute pubblica e l’incolumità delle nostre famiglie e dei nostri figli. Non permetteremo che attraverso la pesca di frodo del dattero di mare e la raccolta abusiva di vongole in tratti di mare altamente inquinati si possano creare danni all’ambiente ed alla collettività”.