Castellammare di Stabia, scomparso Giuseppe Tammaro. Trovato corpo al Ponte di Siano

Sotto aggiornamenti.Giuseppe Tammaro è scomparso da Castellammare di Stabia oggi pomeriggio. I suoi familiari sono alla disperata ricerca dell’uomo, chiedendo massima diffusione della notizia: “Lui è Giuseppe Tammaro è scomparso da Castellammare di Stabia oggi pomeriggio, se qualcuno lo abbia visto o abbia sue notizie ci contatti. Divulghiamo il più possibile la notizia affinché Giuseppe possa essere ritrovato.”

Aggiornamenti mezzanotte

TROVATO CORPO A SEIANO

Trovato corpo sotto il Ponte di SEIANO a Vico Equense. Si pensa sia lui ma nessuna ufficialità.Sconforto per tanti che lo hanno conosciuto come professore a Sorrento, in penisola sorrentina tanti sotto choc

E’ sempre stato un tipo molto particolare. Veniva preso in giro quando io stavo a scuola sia dai ragazzi per il suo modo particolare di vestire, che dagli insegnanti per come approcciava. Era molto solo. Però era bello chiacchierare. Noi a scuola avevamo un gruppetto e quando ci faceva fare pausa, chiacchieravamo spesso. Se non ricordo male suonava uno strumento (sono passati 5/6 anni era un professore che ho avuto un 3/4 superiore). Diceva sempre che lui quando aveva bisogno di staccare la spina andava via qualche giorno senza dire niente a nessuno e poi tornava rilassato. A volte capitava che non veniva a scuola per 3/4 giorni di seguito. Mi dispiace davvero, davvero tanto!