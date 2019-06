Castellammare di Stabia, scomparso Giuseppe Tammaro. Trovato corpo sotto al Ponte di Seiano

Sotto aggiornamenti.Giuseppe Tammaro è scomparso da Castellammare di Stabia oggi pomeriggio. I suoi familiari sono alla disperata ricerca dell’uomo, chiedendo massima diffusione della notizia: “Lui è Giuseppe Tammaro è scomparso da Castellammare di Stabia oggi pomeriggio, se qualcuno lo abbia visto o abbia sue notizie ci contatti. L’ultima volta è stato avvistato alla stazione di Seiano. Divulghiamo il più possibile la notizia affinché Giuseppe possa essere ritrovato.”

Aggiornamenti mezzanotte

TROVATO CORPO A SEIANO

Trovato corpo sotto il Ponte di SEIANO a Vico Equense. Si pensa sia lui ma nessuna ufficialità.Sconforto per tanti che lo hanno conosciuto come professore a Sorrento, in penisola sorrentina tanti sotto choc.

A quanto pare, da poco aveva scoperto un brutto male, ed alcuni reputano che sia questo il motivo che l’ha spinto al suicidio.

Alcuni alunni che ci hanno contattato in redazione sono increduli.

Ecco un ricordo di un vecchio studente: