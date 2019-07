Castellammare di Stabia. Ritrovata la donna di 40 anni scomparsa da ieri sera

Castellammare di Stabia. È stata ritrovata Cristina Cardillo, la donna di 40 anni scomparsa nella serata di ieri dopo essere uscita. I familiari ne avevano denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine ed il fratello aveva lanciato un accorato appello su Facebook invitando a segnalare immediatamente se qualcuno l’avesse vista, dato che la 40enne al momento della scomparsa era in stato confusionale. Per fortuna la vicenda si è conclusa positivamente. La donna sta bene ed i familiari ringraziano tutti per la condivisione dell’appello e l’aiuto nelle ricerche.