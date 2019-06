Castellammare di Stabia piange l’improvvisa scomparsa di Don Aniello dello Ioio, parroco della Chiesa del Carmine

Castellammare di Stabia in lutto per la scomparsa di Don Aniello dello Ioio. Il sacerdote combatteva da tempo contro un tumore per il quale si era sottoposto a delle lunghe terapia. Nella serata di ieri Don Aniello è stato colto da un improvviso malore mentre era nella Chiesa Maria Santissima del Carmine. Immediato l’intervento dei soccorsi ed il trasporto presso l’ospedale San Leonardo ma per lui non c’è stato nulla da fare. Don Aniello era nato nel 1960 a Gragnano ed all’età di 26 anni aveva preso i voti. Nel settembre 2015 era arrivato a Castellammare per sostituire Don Michele Di Martino ed in pochissimo tempo era riuscito a conquistare l’affetto di tutti grazie alla sua bontà d’animo ed alla sua dedizione per il bene del quartiere. Ed ora Castellammare è un po’ più povera.