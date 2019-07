Castellammare di Stabia, incendio di un casolare vicino a delle bombole di gas. Momenti di grande paura

Oggi è divampato un incendio in un casolare nella zona collinare di Castellammare di Stabia. E’ successo verso le 14.30. La paura è stata tanta perchè l’abitazione in questione si trova vicino a delle bombole del gas. Per alcuni istanti si è temuto il peggio. Purtroppo per le difficoltà di raggiungere la zona non è stato facile intervenire, ci ha pensato un Isuzu direttamente da Napoli che, insieme all’aiuto dei Vigili del Fuoco, ha spento il pericoloso incendio.