Castellammare di Stabia. Dolore per la scomparsa di Pasquale Torchia, colto da malore durante un pellegrinaggio a Lourdes

Castellammare di Stabia. Pasquale Torchia era devotissimo alla Madonna di Lourdes e, proprio mentre era in pellegrinaggio nella cittadina francese, è stato colto da un improvviso malore. Soccorso immediatamente e trasportato presso il più vicino ospedale per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare ed il suo cuore ha smesso di battere. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia in questo momento così drammatico e doloroso.