Castellammare di Stabia dal primo luglio diventa plastic free, divieto per i commercianti di utilizzare contenitori monouso

Castellammare di Stabia diventa plastic free. A partire dal 1° luglio le attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande non potranno più distribuire ai propri clienti posate, piatti, cannucce di plastica, contenitori e sacchetti monouso per la spesa in materiale non biodegradabile. Il divieto rientra nel percorso attraverso il quale si cerca di ridurre la produzione di rifiuti, incrementando al contempo la raccolta differenziata e riducendo le conseguenze nocive in termini di impatto ambientale, dovute alla produzione e allo smaltimento dei materiali non biodegradabili. Ricordiamo, ad esempio, che l’utilizzo di sacchetti della spesa biodegradabili permette di ridurre di gran lunga le emissioni di CO2 e i problemi correlati allo smaltimento.