Castellammare di Stabia. Il cimitero versa in uno stato di degrado ed abbandono, questa mattina ritrovate ossa umane per terra

Castellammare di Stabia. La situazione in cui versa il cimitero cittadino lascia molto a desiderare e si è trasformato in una vera e propria discarica a cielo aperto con rifiuti abbandonati un po’ ovunque e buste della spazzatura che non vengono ritirate con regolarità. E questo va avanti oramai da mesi. I cittadini sono stanchi ed hanno denunciato più volte la situazione che si unisce allo stato di degrado ed abbandono di molte tombe. Eppure si tratta di un luogo sacro e dovrebbe essere salvaguardato e rispettato. Ma al peggio non c’è mai fine e quello che è accaduto questa mattina lascia senza parole. Alcune persone che si erano recate al cimitero per far visita ai loro cari si sono ritrovate davanti ad uno spettacolo che mai si sarebbero potute aspettare. Sparse per terra, infatti, vi erano delle ossa umane. Non si sa come sia potuto accadere ma ovviamente è una situazione che va denunciata presso le autorità competenti sperando che al più presto si faccia qualcosa per restituire decoro e dignità al cimitero stabiese, nel rispetto dei defunti e dei familiari che si recano a pregare sulle tombe dei loro cari.