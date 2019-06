Castellammare di Stabia, brutto incidente poco prima del casello: caos sulla sorrentina

Ancora caos sulla Statale Sorrentina. Dopo il traffico segnalatovi questa mattina intorno alle ore 9, vi segnaliamo un incidente nei pressi del casello di Castellammare di Stabia, in direzione Sorrento: attualmente sono in atto i soccorsi da parte dei sanitari del 118 e non sappiamo dirvi se vi siano feriti gravi. Sarebbero almeno due le vetture interessate.

Seguiranno aggiornamenti.