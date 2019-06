A Castellammare di Stabia anche i morti pagano le tasse sui rifiuti, il fenomeno delle cartelle pazze

Castellammare di Stabia. Per la tassa sui rifiuti in città arrivano cartelle pazze. Non solo ci troviamo in una tra le città italiane dove le tasse per i rifiuti sono le più care, ma addirittura si pretende il pagamento anche ai morti. E’ quello che è accaduto quando il Comune e la Soget hanno inviato la richiesta per il pagamento della tassa dei rifiuti del 2019 – pari a 729 euro – ad un cittadino che, però, non potrà mai ottemperare a saldare il dovuto perché deceduto da tre anni. Dal 2016 nella casa in cui abitava in affitto vive un’altra famiglia, alla quale la Soget chiede ugualmente l’ulteriore corresponsione di 729 euro. Questo è il caso più eclatante relativo alla cartelle pazze stabiesi ma i cittadini segnalano altre irregolarità. Cifre esose che i residenti sono costretti a pagare pur vivendo in una città in cui l’immondizia viene abbandonata in vari angoli ed in piccole discariche, sia nel centro cittadino che in periferia.