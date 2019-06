Castellammare – Sorrento scontro fra auto e ciclomotore, ferita ragazza della Penisola Sorrentina di Massa Lubrense, della frazione di Sant’Agata . Il fatto è avvenuto Nei pressi della spiaggia libera attrezzata della Rotonda, uno scooter è stato colpito in pieno da un’auto che si immetteva sulla carreggiata dopo essersi fermata nell’area di sosta lì presente. L’impatto è stato violento: il motorino non si è accorto della manovra, probabilmente azzardata, dell’automobilista. Sembrerebbero gravi le condizioni del centauro che dopo l’impatto ha lamentato dolori alle gambe. Per lui, originario di Angri, si teme una frattura agli arti inferiori a causa del volo di circa 5 metri dopo essere stato colpito dalla Fiat Panda nera. Ferita la donna che viaggiava a bordo della moto ma per lei le ferite riportate non sono preoccupanti. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi dell’ospedale San Leonardo , l’uomo è stato trasferito all’ospedale di Boscotrecase in codice rosso. Gli uomini del Commissariato di Castellammare di Stabia che sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.