Castellammare, la Fincantieri invia a Genova il primo ‘pezzo’ per ricostruzione del Ponte Morandi

Castellammare, la storia della ricostruzione del Ponte Morandi di Genova, crollato nell’agosto scorso, passa dalla Fincantieri. Dai cantieri navali, specializzati a livello internazionale nella lavorazione delle lamiere, escono i pezzi lavorati per creare il nuovo ponte, il primo è giunto ieri al porto di Genova, accolto con soddisfazione dal ministro delle infrastrutture Toninelli, le sue dichairazioni : I primi pezzi portati qui a Genova per la costruzione del nuovo ponte sono per noi motivo di orgoglio. Grazie agli operai di Castellammare di Stabia. Dopo l’incidente del 14 agosto abbiamo reagito nel miglior modo possibile. Il ponte sarà inaugurato entro aprile 2020. E il primo pezzo giunto da Castellammare conferma che stiamo facendo tanto e bene. Fincantieri, come tutte le altre industrie, è un’eccellenza italiana. Andiamo avanti per Genova e per l’Italia.

Dopo il varo della ‘Trieste’ ancora un notevole successo della cantieristica stabiese.