Castellammare, Fabio Quagliarella premiato come eccellenza stabiese.

Castellammare. Ieri sera nella quarta edizione “Rosso di Stabia”, tenutasi alla Reggia di Quisisana, è stato premiato Fabio Quagliarella come eccellenza stabiese. L’attaccante della Sampdoria ha raccolto tutto l’affetto e l’entusiasmo del suo popolo che l’ha accolto alla grande. Per il centravanti è stata una stagione fantastica, nella quale si è laureato capocannoniere di Serie A con 26 gol in 37 presenze. Un’annata coronata anche con il ritorno in Nazionale grazie alla convocazione del CT Roberto Mancini.

Sono 12 coloro i quali hanno ricevuto questo importante riconoscimento tra cui: Giuseppe Bono, amministratore Fincantieri, Rosario Pellecchia di Radio 105 ed il generale Castellano, Maurizio Santoro, direttore della Banca Stabiese che annuncia la volontà di rendere stabile il presepe artistico di Castellammare. Anche la musica è uno degli orgogli della città ed a rappresentarla magistralmente per tanti anni, e con due canzoni sul palco di Rosso Radici, è Anna Spagnuolo, che vanta partecipazioni anche di rilievo nazionale