Castellammare, blitz contro gli abusivi dei lidi sulla Sorrentina

Castellammare di Stabia. Blitz contro gli abusivi dei lidi sulla Sorrentina Per la partenza del nuovo piano parcheggi voluto dall’amministrazione di centrodestra guidata dal sindaco Gaetano Cimmino e coordinato dall’assessore alla legalità Gianpaolo Scafarto. Alle prime luci dell’alba sull’area dei lidi, Pozzano, via Acton e la Statale sorrentina ci sono decine di dissuasori, paletti e divieti. Questa volta si fa sul serio e non sono solo le pattuglie dei vigili urbani ad inibire la sosta ma dei veri e propri stalli. Le auto che non potranno più sostare in divieto ai lati della carreggiata potranno però essere ospitate nel parcheggio delle Antiche Terme.

di Fiorangela d’Amora