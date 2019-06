Casino Bonus: tipologie e differenze

Tra le principali attrattive dei giochi online, ritroviamo la possibilità di usufruire dei vari bonus che vengono offerti dalla maggior parte delle piattaforme di casino virtuali. Il bonus serve sostanzialmente ad aumentare il credito che il giocatore ha a disposizione, permettendogli di eseguire più puntate. Si tratta quindi di una somma che va ad aggiungersi a quella già depositata sul conto di gioco.

In linea di massima ci sono delle differenze tra i vari bonus. In primo luogo cambiano i tempi di erogazione. C’è, infatti, il bonus che viene inviato nell’immediato, cioè subito dopo aver effettuato il deposito sul conto. Poi c’è il bonus progressivo, che giunge all’utente quando si sono raggiunti nell’esperienza di gioco un certo numero di puntate che gli consentono di riceverlo.

Peraltro, un’altra importante distinzione deve essere fatta tra i fun bonus e i real bonus. Il primo si riceve o sotto forma di ricarica, su un conto di gioco già esistente, oppure in versione bonus di benvenuto o senza deposito. In tal caso non c’è la necessità di registrarsi prima sul portale, né dunque di inviare i propri dati sensibili alla piattaforma.

Il real bonus, invece, è ciò a cui tutti aspirano e rappresenta in qualche modo l’evoluzione del fun bonus. Quest’ultimo viene utilizzato sì per giocare, ma in caso di vittoria la vincita non può essere ritirata. Il vantaggio, però, è che dopo un certo numero di giocate, e dopo aver soddisfatto i requisiti prestabiliti, il fun bonus può essere convertito in real bonus. Una volta divenuto tale, può essere utilizzato a piacimento per ogni gioco disponibile e, in caso di vittoria, si ha finalmente la possibilità di riscuotere il denaro incassato.

Bisogna tenere in considerazione anche il fatto che ogni piattaforma presenta delle promozioni specifiche con le relative condizioni: ad esempio, per capire come funziona il bonus William Hill è leggere articoli su siti del settore in modo da avere maggiori informazioni sul suo utilizzo. Questo significa che per scoprire le tipologie di bonus presenti e le modalità di erogazione è sempre consigliabile consultare il regolamento del portale che ci apprestiamo ad utilizzare.