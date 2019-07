Carolina Marconi del Grande Fratello mozzafiato sorpresa in barca. A Positano per un evento. Nella perla della Costiera amalfitana un grande ricevimento, ma domani vi daremo i particolari e i nomi degli altri Vip . Grazie per le foto al nostro amico di Positanonews

Da showgirl ad imprenditrice di successo il passo è tutt’altro che breve. Ma è quanto è riuscita a fare Carolina Marconi, la splendida 41enne venezuelana resa celebre dalla sua partecipazione al Grande Fratello 2004.

Sono passati molti anni da allora e Carolina ha fatto molta strada. Il suo successo è passato anche, inevitabilmente, attraverso i Social. Solo su Instagram conta 144mila follower. Ed è proprio su questo social che delizia i follower con scatti che mettono in risalto le sue forme. In questa recente foto, Carolina è di spalle con uno sguardo ammaliante e le curve in evidenza.

I follower sono andati comprensibilmente in visibilio: “Ciao Carolina, complimenti sei una bellissima donna, elegante attraente affascinante e molto molto sexy (scusa la mia sincerità)”, “Che spettacolo, bellissima” e ancora “La tuta è meravigliosa perché è indossata da una meraviglia”.

Classe 1978, Carolina nasce a Caracas, figlia di un diplomatico italiano e madre venezuelana. Stando al sito chi-e.com, a causa del lavoro del padre, Carolina trascorre l’infanzia in giro per il mondo.

Entra nel mondo dello spettacolo nel 1997, quando diventa valletta per il programma Beato tra le donne. Nel 1998 è in I cervelloni, nel 1999 Festa di classe, Goleada nel 2000, Stasera pago io nel 2001.

Conosce la popolarità nel 2004, partecipando al Grande Fratello. Dopo diverse esperienze da attrice (Un posto al sole d’estate -2008-, Baciati dall’amore -2011-) dal 2013 Carolina inizia a lavorare anche come stilista, creando una linea di scarpe. Nel 2016 diventa imprenditrice aprendo lo store Aloha a Roma.