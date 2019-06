Capri: Sblocco trasporto via mare sui traghetti per gli ammalati. Firmata l’ordinanza

Il Sindaco di Capri, Marino Lembo, ha firmato questa mattina l’ordinanza n.115 avente ad oggetto la prosecuzione dell’imbarco sui traghetti delle ambulanze con pazienti a bordo, sbloccando di fattola grave empasse che si era venuta a creare dopo l’impraticabilità di trasferire persone inferme sulle navi di lineaCaremar in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 20/2001.

L’Ordinanza è stata notificata alla Compagnia di Navigazione Caremar alle Capitanerie di Porto di Capri, Sorrento, Napoli e Castellammare di Stabia, all’Asl Napoli 1 Centro, alla Regione Campania e al Ministero delle Infrastrutture e Trasposti

L’Ordinanza sindacale, adottata in via d’urgenza fino al 31 luglio prossimo,è stata adottata in attesa che vengano adempiuti dalle Autorità Competenti gli atti necessari al ripristino del servizio.

Il provvedimento del Sindaco scaturisce dalla necessità di continuare a garantire il trasferimento a terra ferma degli ammalatiospedalizzati e di quelli che necessitano di particolari terapie o di ricoveri, trasportati dalle associazioni di volontariato locali con proprie ambulanze, a seguito anche alla grave emergenza venutasi a creare con il fermo delle idroambulanze e le difficoltà legate ai trasferimenti consentiti con eliambulanze.

La Croce Azzurra di Padre Pio e la Società San Vincenzo de’Paoli, nonché la Delegazione di Capri dell’Unione Consumatori Italiani, avevano sollecitato l’intervento delPrefetto di Napoli, del Presidente della Regione Campania del Sindacoe di tutte le altre Autorità Preposte, per superare il blocco.

