Capri, sabato mattina prima seduta del nuovo Consiglio Comunale: si conoscerà nuova giunta

E’ stata convocata per sabato la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale di Capri, dopo le elezioni recenti. Presso il Palazzo di Città, aula delle pubbliche adunanze, sabato prossimo 8 giugno 2019, alle ore 9.30 verrà svelata la nuova giunta dal sindaco Marino Lembo.

Questi gli argomenti da trattare:

1. Verifica dei presupposti di eleggibilità e compatibilità degli eletti. Convalida degli eletti. (relatore

Sindaco)

2. Giuramento del Sindaco e presentazione linee programmatiche dei mandato. (relatore Sindaco)

3. Elezione del Presidente del Consiglio. (relatore Sindaco)

4. Comunicazione da parte del Sindaco dei componenti la giunta comunale e relative deleghe.

Comunicazione deleghe ai consiglieri. (relatore Sindaco)

5. Nomina dei componenti della Commissione Consiliare Permanente per lo Statuto e Regolamenti.

(relatore Sindaco)

6. Nomina dei componenti della Commissione Consiliare Permanente per la Programmazione ed il

Bilancio. (relatore Sindaco)

7. Nomina dei componenti della Commissione Consiliare Permanente per la Programmazione territoriale

€ turistica. (relatore Sindaco)

8. Commissione elettorale comunale. Nomina. (relatore Sindaco)

9. Commissione giudici popolari. Nomina.(relatore Sindaco)