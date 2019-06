Capri . Primo consiglio comunale di Lembo, ecco cosa è successo

Capri . L’aula delle pubbliche adunanze del Palazzo di Città ha ospitato questa mattina la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale di Capri, con la verifica dei presupposti di eleggibilità e compatibilità degli eletti e la convalida degli stessi, il giuramento del sindaco Marino Lembo e la presentazione delle linee programmatiche del mandato, l’elezione del presidente del Consiglio Comunale, la comunicazione da parte del sindaco dei componenti della giunta comunale con le relative deleghe e la comunicazione delle deleghe ai consiglieri, la nomina dei componenti delle commissioni consiliari per lo statuto e i regolamenti, per la programmazione e il bilancio, per la programmazione territoriale e turistica, la nomina della commissione elettorale comunale e della commissione dei giudici popolari. Prime “fibrillazioni” tra maggioranza e opposizione già nella seduta di insediamento. Ludovica Di Meglio è stata eletta presidente del Consiglio Comunale. Bruno D’Orazi sarà il capogruppo di maggioranza, Roberto Bozzaotre il capogruppo di opposizione. Nessun atto pubblico e unanime di scuse è giunto da parte del Consiglio alla comunità e all’amministrazione di Anacapri per le accuse rivolte in campagna elettorale: lo chiedeva l’opposizione, ma il sindaco ha risposto che l’argomento è già chiarito e chiuso.