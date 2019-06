Capri: Partita la colonia estiva per i bambini

Nella giornata di ieri sono partiti i Servizi di Colonia Marina estiva e il Centro Ricreativo Estivo, organizzati dal Comune di Capri, in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale n.34 per tutti i bambini e le bambine di età compresa tra i 4 e gli 11 anni. Nell’ambito del progetto, affidato alla Cooperativa Prisma, sono previste, dalle ore 09.00 alle 17.00, attività ginnico-sportive, campi scuola, visite culturali giochi ad acqua, nonché attività volte a favorire la conoscenza del territorio e scambi cultuali tra gruppi residenti in contesti territoriali diversi.

Da quest’anno, grazie alla fattiva collaborazione dei funzionari dei Servizi Sociali e della Polizia Municipale, il nuovo Assessore con delega alle Politiche Sociali, Infanzia e Pari Opportunità, Salvatore Ciuccio è riuscito ad ottenere che il capolinea dei bus riservati al trasferimento degli utenti alla spiaggia di Marina Grande fosse spostato, per tutelare maggiormente la sicurezza dei bambini e dei loro accompagnatori, dal Piazzale Europa a Piazza Strina, più vicina alla zona pedonale e meno trafficata. L’Assessore Ciuccio, per sincerarsi del buon andamento del servizio, ha effettuato anche un sopralluogo sulla zona di spiaggia di Marina Grande destinata ai bambini, rilevando la grande sintonia istauratasi tra i bambini e gli operatori incaricati di seguirli nel corso della giornata, tra svago e momenti di socializzazione. Soddisfatti il Sindaco Marino Lembo e gli Amministratori Comunali per un primo obbiettivo che è stato raggiunto a favore dei più piccoli concittadini.