Capri: Nasce il Movimento Capresi Uniti

Nella Sala Pollio del Palazzo del centro dei congressi a Capri è stata presentata ieri l’associazione Movimento Capresi Uniti nato in prosecuzione dell’esperienza elettorale dello scorso 26 maggio (che ha portato al rinnovamento della compagine amministrativa alla guida del comune di Capri), ma si propone, ripartendo dalle proposte avanzate durante la campagna per il voto, di costituire un efficace stimolo per l’azione amministrativa. In particolare, intende essere un luogo di confronto aperto per le proposte di più ampio respiro per lo sviluppo dell’isola, e valorizzare al massimo la componente giovanile, formando così la classe dirigente degli amministratori di domani. In una sala affollata di sostenitori, elettori di Marino Lembo a Sindaco, professionisti, giovani che hanno aderito all’innovativa iniziativa che non vuole fermarsi alla semplice competizione elettorale ma creare un gruppo omogeneo che lavori in sinergia sulle varie tematiche di oggi e per i più giovani su quelle future. Il comitato promotore che si è dato come scadenza il 31 dicembre quando confluirà negli organismi dell’associazione ha già raccolto numerose iscrizioni di soci fondatori dai quali nasceranno gli organismi dirigenti. Dei soci fondatori fanno già parte i componenti della lista Capresi Uniti e tanti altri cittadini che intendono apportare il loro contributo. In apertura di seduta il neo eletto Sindaco Marino Lembo, componente di diritto del movimento, ha voluto ringraziare tutta l’assemblea presente ed anche tutti coloro che hanno sostenuto la sua lista in questa lunga e difficile campagna elettorale portandola al successo. La parola poi al Presidente del comitato Domenico Boniello che insieme al avvocato Mario Coppola ed al dottore Pino Spirito ha lavorato alla redazione dello statuto e dell’atto costitutivo del Movimento Capresi Uniti. ” Riteniamo che la politica senza cultura è condannata ad avere respiro corto: può vivere e crescere solo insieme alla cultura” – ha sottolineato durante il suo intervento il Presidente Boniello – che ha anche voluto evidenziare come a Capri ” ci sia una vasta area di cittadini attivi, competenti e preparati che trovasi isolati e nell’impossibilità di reperire luoghi ed iniziative per esprimersi, di ricerca e di dibattito. Ebbene noi ci rivolgiamo a loro per incontrare tale domanda di partecipazione”. E con il varo del Movimento Capresi Uniti inizia ufficialmente l’esperienza politica amministrativa del neo nato movimento che prioritariamente si è prefisso di tener fede allo slogan Capresi Uniti.