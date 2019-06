Capri, le splendide immagini del capodoglio che nuota nella Secca delle Vedove – VIDEO

Splendide immagini quelle che girano da un paio di giorni sui social. Un capodoglio è stato immortalato nelle acque dell’isola di Capri: per la precisione, l’incontro è avvenuto nel mare della Secca delle Vedove, a circa 5 miglia dalla costa nord-occidentale dell’isola. E’ stato Costanzo D’Aniello con la sua barca Sal Raf Boat a imbattersi in questo spettacolo unico.

Ricordiamo che il capodoglio è il più grande di tutti gli Odontoceti e il più grande animale vivente munito di denti: misura infatti fino a 18 metri di lunghezza. L’enorme testa e la forma caratteristica del capodoglio, così come il ruolo centrale che ricopre in Moby-Dick di Herman Melville, hanno consentito a molti di descriverlo come l’archetipo della balena. Anche a causa di Melville il capodoglio viene associato comunemente con il Leviatano della Bibbia.

Il numero totale dei capodogli di tutto il mondo è sconosciuto. Stime approssimate, ottenute dalla ricognizione di piccole aree ed estrapolando il risultato da tutti gli oceani del mondo, variano dai 200.000 ai 2.000.000 di individui. Sebbene il capodoglio sia stato cacciato per alcuni secoli per la carne, l’olio e lo spermaceti, la prospettiva conservazionista del capodoglio è più brillante di quella di molte altre balene. Sebbene sopravviva ancora in Indonesia una pesca costiera su piccola scala, esso è protetto praticamente in tutto il mondo. I pescatori non catturano le creature di mare profondo di cui si nutrono i capodogli e il mare profondo è probabilmente più resistente all’inquinamento degli strati superficiali.