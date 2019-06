Capri, le opere di Salvator Dalì in mostra dal 29 giugno all’Hotel la Residenza

Capri, un salto nel surrealismo perl ‘isola azzurra, con la mastra “Dalí a Capri – L’eleganza del Surrealismo”, da Sabato 29 giugno dell’Hotel La Residenza.

La mostra che unisce l’arte del Maestro catalano all’unicità della location che ospita le sue opere, sarà inaugurata allae 17.30 dal Sindaco di Capri, Marino Lembo e dal Consigliere delegato al Turismo, Ludovica di Meglio. Ad annunciare il prestigioso evento che durerà fino al 15 settembre, il Direttore Artistico Roberto Pantè che illustrerà agli ospiti il progetto curato da Beniamino Levi che si avvale del Patrocinio dei Comuni di Capri e di Anacapri . L’esposizione sarà ospitata nell’isola azzurra, capitale del glamour e dell’arte e sede ideale scelta dai grandi Artisti di ogni epoca.

Dalì inonderà Capri con le sue opere. Le sale dell’Hotel La Residenza ospiteranno infatti circa 100 realizzazioni dell’artista catalano fra sculture, grafiche e gioielli mentre altre opere saranno collocate in alcuni dei principali siti dell’isola come il Porto Turistico, il terrazzo relais dell’Hotel La Palma e piazza La Torre ad Anacapri.

“Dalí a Capri – L’eleganza del Surrealismo” – spiega Pantè – “è un’esposizione che unisce l’arte del maestro catalano all’unicità della location che ospita le sue opere. Gli scenari mediterranei – come la Catalogna, terra di origine di Dalí, e Capri – condividono infatti fra loro, sentori unici, un mix di colori, odori e percezioni visive”.

Il percorso espositivo è stato pensato e realizzato dalla “Dalí Universe”, società diretta da Beniamino Levi specializzata nella promozione delle opere di Salvador Dalí, in collaborazione dell’Istituto di Cultura Meridionale, presieduto dall’avvocato Gennaro Famiglietti. La “Dalí Universe” ha la sua sede principale a Parigi e gestisce una delle più grandi collezioni private al mondo di opere d’arte di Dalí. La Dalì Universe ha promosso mostre in oltre cento musei e location prestigiose in tutto il mondo, ed è stata ammirata da più di dodici milioni di visitatori”.

La mostra caprese denominata “L’eleganza del Surrealismo” espone alcune fra le più importanti sculture del maestro catalano, che segnano il percorso artistico di trasformazione della realtà in surrealtà. “L’arte di Dalí non è solo il suo iconico surrealismo, bensì anche ricerca del glamour, dell’eleganza e della stravaganza. Salvador Dalí, esteta eccentrico e raffinato, disegnatore di gioielli, arredamenti, ori e vetri – spiega il Direttore Artistico Roberto Pantè – e si inserisce alla perfezione nella cornice artistica caprese. L’allestimento, infatti, è ispirato ai design autoctoni ed ai colori dell’isola di Capri”.