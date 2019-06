Capri, emergenza sanitaria: il sindaco Lembo chiede l’intervento del Prefetto

Il Sindaco di Capri, Marino Lembo, a seguito della grave emergenza sanitaria venutasi a creare con il fermo delle idroambulanze per il trasporto di persone inferme o pazienti in gravi condizioni dall’isola di Capri alla terra ferma, aggravata dall’impraticabilità di trasferire gli stessi in ambulanza sulle navi di linea, ha chiesto l’intervento del Prefetto di Napoli a tutela della salute dei residenti, messa a grave rischio per la mancanza di trasferimenti di emergenza. Gli Organi Prefettizi si sono immediatamente attivati, assicurando una veloce risoluzione del caso.

Il Sindaco Marino Lembo, altresì, chiederà a breve un tavolo di lavoro che coinvolga il Sindaco di Anacapri e i Sindaci di Ischia e Procida al fine di fare fronte comune su quest’altra grave emergenza che si è palesata in piena stagione turistica, con l’isola affollata di vacanzieri.