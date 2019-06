Continuano ad arrivare vip in Penisola Sorrentina e in Costiera Amalfitana. Non solo attori di Hollywood e modelle da tutto il mondo, ma anche tanti calciatori internazionali hanno scelto i nostri splendidi territori per godersi le vacanze. Ultimo in ordine di tempo è stato Raphael Varane, difensore francese in forza al Real Madrid, laureatosi campione del Mondo con la Francia la scorsa estate. Varane è stato paparazzato a Capri, dove è in visita insieme alla moglie Camille Tytgat. I due sono stati immortalati mentre salivano a bordo di una lussuosissima imbarcazione; successivamente si sono divertiti a bordo delle loro moto d’acqua e si sono spostati per raggiungere la Costiera Amalfitana.

Varane è riconosciuto come uno dei migliori difensori della sua generazione, con la maglia del Real Madrid ha vinto due campionati spagnoli (2011-2012 e 2016-2017), una Coppa del Re (2013-2014), due Supercoppe spagnole (2012 e 2017), quattro Champions League (2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018), tre Supercoppe UEFA (2014, 2016 e 2017) e quattro Mondiali per club (2014, 2016 e 2017, 2018). Fa parte del ristretto novero di calciatori capaci di vincere la Champions League e la Coppa del mondo nello stesso anno.