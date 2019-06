Capri – Dal primo luglio, la funicolare della piazzetta sarà aperta fino alle 21,45

Da lunedì 1 Luglio l’ultima corsa serale della funicolare partirà dalle due stazione alle 21.45. A darne l’annuncio dell’ultima corsa serale è stata l’amministratrice unica della SIPPIC Funicolare di Capri, l’avvocato prof. Anna La Rana, “che ha fortemente voluto il prolungamento degli orari serali” per consentire – dice l’amministratrice della Funicolare – ” a passeggeri, turisti e residenti che sbarcano dalla terraferma con gli ultimi arrivi di poter arrivare in pochi minuti in Piazzetta a bordo allo storico mezzo, oppure di godersi la passeggiata sul lungomare dell’antico borgo marinaro. Un allungamento delle corse – conclude l’avvocato Anna La Rana – mirato a favorire l’economia di quella zona dell’isola dove da qualche anno sono aperti anche di sera tipici ristoranti, bar e locali di ritrovo che animano Marina Grande”.