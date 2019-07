Capri, controlli antidroga a tappeto con unità cinofile

Capri. Al via un blitz antidroga nell’area di Anacapri, nell’ambito di un operazione di contrasto al consumo di stupefacenti. Mezzi della polizia e lo stazionamento di veicoli con unità cinofile, hanno destato l’attenzione di curiosi e turisti, assistendo al presidio di piazza Caprile da parte delle forze dell’ordine. Da questo punto agenti e cani si sono mossi per il monitoraggio nelle aree circostanti, per controllare un fenomeno che sta interessando soprattutto i giovanissimi, una categoria a rischio che sembra consumare droghe leggere come hashish e marijuana. Un operazione importante in un isola apparentemente felice come quella di Capri, che negli ultimi anni sta registrando tale dinamica soprattutto tra gli adolescenti.