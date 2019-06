Capri, comprare ville di lusso risparmiando sulle tasse: il servizio di “Piazzapulita”

Il servizio andato in onda su La7, durante la trasmissione Piazzapulita, ha scoperchiato un bel pentolone. Stiamo parlando dell’inchiesta riguardante la compravendita di ville di lusso a Capri, cercando di evadere le tasse. Andrea Casadio e Adib Fateh Alì hanno finto di essere interessati all’acquisto di una villa lussuosa sull’isola di Tiberio: durante le numerose visite con gli agenti immobiliari, veniva proposto loro il pagamento di una parte della cifra per l’acquisto (si parla di milioni di euro) in nero.

Addirittura veniva proposto l’acquisto di una società proprietaria della villa per pagare meno tasse. Come si vede nel servizio in questione, diversi agenti immobiliari propongono svariate soluzioni per pagare ed evitare di rimetterci troppo in tasse. Ma non solo. Nel servizio, tramite una telecamera nascosta, si vede persino un notaio disposto a portare avanti le operazioni in qualsiasi modo desiderato dal cliente. Si parla di ville costosissime, le quali arrivano a costare oltre 20 milioni di euro: in tutti i casi sembra che i proprietari fossero disposti ad accettare parte dei pagamenti anche a nero.