Capri assurdo. Ancora un guasto alla funicolare . Per la quarta volta in pochi mesi il servizio è interrotto con enormi disagi per gli utenti. Lo stop dalle 17,45 di oggi a seguito di un guasto ad una pinza dei freni con perdita di olio. L’avv Gaetano Simeoli, presidente dell’associazione Capri in Europa, “chiede l’intervento del ministro Toninelli per valutare il commissariamento della Funicolare di Capri srl e chiede quali atti e provvedimenti sindaco e vicesindaco vogliano adottare per tutelare il nome e l’immagine di Capri”. Il servizio è ripreso alle 19.15.