Capri, all’ospedale Capilupi arriva l’ambulatorio di uroginecologia

Importante novità presso l’ospedale Capilupi di Capri. E’ attivo l’ambulatorio di uroginecologia. Sarà diretto dal dottor Francesco Del Gaudio, esperto medico chirurgo specialista in ginecologia ed ostetricia, dal 2008 responsabile della Divisione di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Capilupi di Capri. Il dottor Del Gaudio ha conseguito il Master di II livello in Female Pelvic Medicine a Roma, presso l’Università Cattolica Sacro Cuore.

La terapia uroginecologica si dedica alle malattie che presentano una situazione clinica annoverabile sia nel campo sia urologico che ginecologico, contemplando anche le pratiche fisiatriche e la proctologia. Le cistiti recidive, incontinenza e prolasso genitale rappresentano le specifiche patologie di cui si occupa la uroginecologia causate da insufficienze funzionali e anatomiche delle zone che fanno parte del tessuto pelvico interno.

Oltre a tali disagi sono legati ulteriori sintomi, che vanno dai dolori di origine minzionale, disagi nel corso degli amplessi, alterazione delle consuete attività dell’intestino, e problemi nelle espletazioni, oltre a consistenti disagi per quanto concerne la corretta postura. Tale complesso di sintomi provoca una alterazione in negativo delle abitudini quotidiane di chi ne è affetto. In questo settore terapeutico ci si adopera in decisioni riguardanti il percorso terapeutico e diagnostico migliore per il soggetto sotto cura. I motivi dei disturbi legati alla uretra e alla vescica, e per quanto concerne i prolassi genitali, possono essere provocati da diverse cause, e l’obiettivo di consentire a chi soffre di questo tipo di patologie di sentirsi sereno all’interno di un luogo in cui la discrezione è uno dei principi portanti della terapia, rappresenta un punto cardine della cura.