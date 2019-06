Capri, al ristorante Aurora arriva l’attore Jason Statham

Continuano ad arrivare vip a Capri. Dopo la presenza di Matt Damon, registriamo l’arrivo dell’attore inglese Jason Statham insieme alla sua bella metà Rosie Huntington. L’attore ha deciso di lasciarsi deliziare dalle prelibatezze del ristorante “Aurora”: la foto è stata postata proprio dalla proprietaria dello storico locale.

Classe ’67, Jason Statham ha intrapreso la carriera di modello dopo aver lasciato l’attività agonistica come tuffatore. Viene notato dal regista Guy Ritchie, che gli offre l’occasione di recitare nei suoi film Lock & Stock – Pazzi scatenati e Snatch – Lo strappo. Nel 2001 compare in The One accanto a Jet Li e in Fantasmi da Marte di John Carpenter. Nello stesso anno recita accanto all’ex calciatore, suo amico d’infanzia, Vinnie Jones nel film Mean Machine nel ruolo dello psicopatico Monaco (The Monk).

La pellicola è un remake del celebre film del 1974 Quella sporca ultima meta. Nel 2002 ottiene il suo primo ruolo da protagonista assoluto grazie a Luc Besson che da produttore lo ingaggia per il film d’azione The Transporter (e poi anche per i suoi due seguiti, Transporter: Extreme del 2005 e Transporter 3 del 2008); Statham interpreta Frank Martin, ex-mercenario delle forze speciali, specializzato nel trasporto di pacchi top secret, che aiuta la giovane Lai (Shu Qi) a fermare il traffico illegale di cinesi in territorio francese, con l’aiuto dell’ispettore di polizia Tarconi (François Berléand). Il 17 gennaio 2017 debutta su YouTube e Facebook una pubblicità del Super Bowl che mette in scena Jason Statham e Gal Gadot per Wix.com. Nel marzo 2017 Statham, dopo avere già espresso in passato la sua ammirazione per Sylvester Stallone come icona del cinema d’azione, dichiara in una intervista a Men’s Health che per lui Stallone rappresenta un esempio di vita da seguire. Sempre nel 2017 Jason Statham riprende il ruolo di Deckard Shaw nell’ottavo film della saga di Fast & Furious.