Capaccio / Paestum . Festa con ambulanze per elezione a sindaco di Alfieri. Interrogazione parlamentare e Procura- E’ pronto a depositare in Senato un’interrogazione a risposta urgente al ministro della Salute, il senatore Franco Castiello (M5S), in merito all’episodio delle ambulanze private che hanno sfilato a sirene spiegate la sera di domenica scorsa, a Capaccio Paestum, per festeggiare l’elezione di Franco Alfieri a sindaco, scrive oggi La Città . Castiello annuncia che sporgerà anche «denuncia alle Procure presso i tribunali di Salerno e di Napoli, allegando l’interrogazione unitamente ai reportage giornalistici». «La sanità in Campania – sottolinea – è ridotta ad una tragica pulcinellata». E dopo la nota diffusa lunedì dal consigliere regionale Michele Cammarano (M5S), è intervenuto il ministro alla Sanità, Giulia Grillo, del suo stesso movimento politico, affermando: «L’uso folkloristico di preziosi mezzi di pubblica utilità, come le ambulanze, va condannato senza se e senza ma. Da ministro, ma anche come cittadina, mi fa male vedere le immagini di quei mezzi di soccorso che sfilano in un carosello elettorale. Fatti come questo sviliscono più di tutto la reputazione di quel Servizio sanitario regionale a discapito delle persone che lavorano con passione e professionalità». Al ministro replica lo stesso Roberto Squecco, titolare di quelle ambulanze: «Si è trattato di un gesto goliardico». E tiene a precisare: «Non si tratta di ambulanze in convenzione né al 118 né ad ospedali. Sono mezzi a chilometro zero presi in comodato». Ha chiesto poi scusa al sindaco Franco Alfieri ed ai cittadini.