E’ stata una giornata campale quella della domenica 23 giugno per la SS 145 sorrentina che è andata in tilt tra processioni ed un bus in avaria, con le auto che hanno paralizzato il passaggio di un ambulanza in emergenza.

La domenica del Corpus Domini è stata, forse la prima, nel quale si è registrato il vero caos per il traffico che è andato al diavolo sia per le processioni e sia per il rientro di quanti hanno scelto le località balneari per farsi rinfrescarsi dall’afa che si è riaffacciata nelle ultime ore.

Un mezzo pesante è andato in avaria in prossimità dell’imbocco nord della galleria Santa Maria di Pozzano, a Castellammare di Stabia, lungo la SS145 Var, così è stata temporaneamente chiusa al traffico la corsia in direzione Sorrento, e chi doveva raggiungere la penisola sorrentina è stato dirottato sulla rete locale costiera. Sul posto poi si sono recate sia le forze dell’ordine che il personale dell’Anas per gestione della viabilità, verso le ore 15,30 è stata ristabilita a seguito della riparazione del mezzo pesante.

Ma non è stato solo questo a mettere in crisi il traffico, si ci sono messe anche le processioni del Corpus Domini che si sono svolte in serata nelle varie cittadine costiere, così nel caotico ed irremovibile serpentone di auto ha passato le cosiddette “pere cotte” anche un ambulanza che era in emergenza.

Napoli, 23 giugno 2019

A causa di un mezzo pesante in avaria in prossimità dell’imbocco nord della galleria Santa Maria di Pozzano, a Castellammare di Stabia (NA), lungo la SS145 Var, è temporaneamente chiusa al traffico la corsia in direzione Sorrento, con deviazione della circolazione sulla rete locale costiera.

La viabilità per Castellammare di Stabia non ha subito variazioni.

Le Forze dell’Ordine e il personale Anas sono sul posto per la gestione della viabilità e per riaprire al transito la corsia non appena saranno ultimate le operazioni di allontanamento del mezzo pesante in avaria.

Consigliamo a tutti di fermarsi e ripartire dopo le 22 con tutta tranquillità