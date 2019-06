Oggi presso la Scuola Vittorio Veneto continuano le Giornate di Informazione e sul Camper Salute Cypraea il dottore Lucio Vitale eseguirà gratuitamente per completare le liste di bambini prenotati l’ecoaddome tale esame indolore, veloce e facile per evidenziare patologie ancora nascoste e potenziare la crescita

Associazione Culturale Cypraea onlus Istituto Comprensivo Statale Sorrento

Martedi 28 maggio, Venerdi 31 maggio e martedì 4 giugno 2019 – ore 15.30

Istituto Comprensivo Sorrento “ Vittorio Veneto”

Tuteliamo la salute dall’infanzia

per stare bene da adulti

Giornate di informazione per la campagna di prevenzione “Camper Salute Cypraea” rivolte agli alunni dell ‘Istituto Comprensivo Sorrento – “Vittorio Veneto” martedì 28, venerdi 31 maggio e martedì 4 giugno 2019

• 28 maggio ore 15..30 incontro con genitori e docenti, per affrontare alcune tematiche atte a contrastare le patologie che sorgono nell’età delicata dell’infanzia, spesso riportabili ad una non sempre corretta informazione, con l’ausilio dell’equipe medica Cypraea, composta dai dottori: Lucio Vitale – radiologo, Carlo Alfaro – pediatra, Luciano Improta – diabetologo, Rossella Gargiulo – specialista in Scienza dell’Alimentazione, Domenico d’Esposito – odontoiatra e Maria Rosaria d’Esposito – logopedista.

• Venerdì 31 maggio ore 15.30 sarà presente il Camper Salute Cypraea dove il dottore radiologo Lucio Vitale eseguirà gratuitamente l’ecografia addominale ai bambini prenotati dai genitori già dal primo incontro.

• Gli altri dottori specialisti dell’equipe medica Cypraea effettueranno c

onsulenze personalizzate gratuite nei locali della Scuola.

• Martedì 4 giugno saranno completate le prenotazioni per l’ecoaddome dalle ore 15.30

La salute è il bene più prezioso e lo è ancora di più se riferito ai bambini che sono proprio il futuro dell’umanità

La dirigente Scolastica Dott.ssa Daniela Denaro

Il presidente dell’Associazione Culturale Cypraea onlus

Prof.ssa Cecilia Coppola