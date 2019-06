Questo fine giugno rischia di diventare tra i più roventi nella storia della climatologia. Il caldo africano sta assediando molte zone d’Europa e d’Italia, con i picchi massimi mensili che si registreranno nelle prossime 48 ore. Ecco il quadro delle temperature nel Bel Paese, secondo quanto riportato da ilmeteo.it:

“Le temperature più elevate si registreranno probabilmente tra Giovedì e Venerdì, ad appannaggio delle aree più occidentali del Nord in particolare il Piemonte. Pesante che su alcune città come Alessandria, Asti, Vercelli, i termometri saliranno vertiginosamente fino a toccare picchi di caldo Record prossimi ai 42-43°C, un valore davvero eccezionale per la fine di Giugno.

Non se la passeranno meglio nemmeno le altre zone del Nord. Anche la Pianura Padano-veneta infatti, sarà assai bollente. Fra le Città più roventi troveremo Milano, Bolzano, Trieste, Rovigo, Ferrara e Bologna, tutte metropoli da bollino rosso con temperature prossime ai 40°C o forse più e con afa ed indici di disagio fisico alle stelle, sia di giorno che di notte.

Ma la fiammata africana non risparmierà nemmeno il Centro italia. Nonostante non si toccheranno i 42-43 gradi del Nord Ovest, ecco che in Regioni come la Toscana, l’Umbria, il Lazio, i termometri avranno il loro bel da fare visto che saliranno intorno ai 38-39 gradi a Firenze, Prato, Perugia e in alcune aree di Roma. Valori molto simili si raggiungeranno altresì nelle zone interne della Sardegna.

Troveremo invece un clima meno bollente sulle regioni meridionali dove la fiammata africana non riuscirà, almeno per ora, a colpire in modo evidente. Faranno eccezione i settori tirrenici come la Campania e il nord della Calabria dove il caldo risulterà più importante con punte prossime ai 36-37°C.”