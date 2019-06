Calciomercato Napoli, De Laurentiis scatenato, ecco tutti gli aggiornamenti

Il Napoli è attivissimo sul mercato. Il Presidente De Laurentiis sta lavorando per consegnare a Carlo Ancelotti una squadra che faccia sognare in grande. I nomi caldi sono Kostas Manolas e James Rodriguez. Il difensore greco ha gia l’accordo con il Napoli, resta da trovare quello con la Roma che vorrebbe l’intero pagamento della clausola rescissoria, ma i partonepei stanno cercando di insierire una contropartita tecnica per ridurre l’esborso in denaro. L’arrivo di Manolas libererebbe Raul Albiol che, dopo 6 stagioni al Napoli, torna in patria, stavolta al Villareal.

L’altro nome che sta scaldando la piazza è quello di James Rodriguez. Il giocatore tornerebbe ben volentieri alla corte di Ancelotti e Florentino Perez avrebbe aperto ad una soluzione di prestito con diritto di riscatto. La trattativa è ancora nella sua fase iniziale, si sta ancora lavorando per stabilire le cifre per il prestito oneroso ed il riscatto, ma la sensazione è che nel giro di qualche settimana arrivi la fumata bianca.

Per quanto riguarda Hirving Lozano l’accordo c’è ma in questo momento il calciatore non rappresenta una priorità.

Ufficiale il riscatto di David Ospina. La società partenopea ha versato 4,5 milioni nelle casse dell’Arsenal, cifra pattuita per trattenere il portiere colombiano. Sul fronte cessioni ancora c’è da capire la destinazione di Elseid Hisaj. La sua avventura a Napoli è da considerarsi chiusa così come ha dichiarato egli stesso e il suo agente. Sull’albanese c’è l’interesse dell’Atletico Madrid per il quale ha offerto 15 milioni, ma il Napoli ne chiede 25. Forse potrebbe chiudersi a metà strada a 20 milioni. Inoltre, con l’arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus, potrebbe diventare un obiettivo di mercato dei bianconeri, visto che l’ex allenatore del Chelsea è un suo grande estimatore.

Sul piede di partenza anche Mario Rui. Sul difensore ci sono Milan e Torino, con i rossoneri in leggero vantaggio. Giuntoli avrebbe individuato in Fares il sostituto, per il quale la Spal chiede 15 milioni, ma il Napoli non vuole superare i 10.